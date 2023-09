Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi la Marseillaise sera-t-elle jouée deux fois avant France-Nouvelle-Zélande ?

La Marseillaise devrait être jouée deux fois avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby, ce vendredi, entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

La Marseillaise va résonner dans le ciel de Saint-Denis. Non pas une, mais deux fois. L’hymne national de la France devrait être jouée à deux reprises, ce vendredi, avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre) entre la France et la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stade de France. Comme le veut la coutume, la Marseillaise devrait retentir une première fois en marge de la cérémonie d’ouverture en l’honneur du pays hôte de la compétition.

La Patrouille de France va survoler le Stade de France

Cette cérémonie, qui mettra en avant «le meilleur de la culture française», a été écrite par Jean Dujardin avec le concepteur de spectacles Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey.

Grand amateur de rugby, l’acteur français interprétera l’un des rôles principaux et sera entouré de l’acteur Philippe Lacheau, du chef Guy Savoy et de la danseuse étoile Alice Renavand mais aussi de 200 figurants. La Patrouille de France devrait clôturer les festivités en survolant l’enceinte dionysienne.

Place ensuite au spectacle sur le terrain avec le choc tant attendu entre Français et Néo-Zélandais. Mais avant de s’affronter, les hymnes nationaux des deux équipes seront joués donnant lieu à une nouvelle Marseillaise, qui devrait être reprise en cœur par les 80.000 spectateurs attendus dans les tribunes. Et d’autres pourraient être entonnées par les supporters tricolores au cours de la rencontre pour encourager Antoine Dupont et ses coéquipiers.