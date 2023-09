Vredestein 20km de Paris : Inscription, parcours… tout savoir sur la 45e édition

Les Vredestein 20km de Paris, célèbre course annuelle dans les rues de la capitale française, sont de retour en 2023 pour une 45e édition. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Quand se déroulent les Vredestein 20km de Paris ?

Les 20km de Paris, qui ont lieu chaque année depuis 1979, se dérouleront le dimanche 8 octobre prochain avec un départ sur le Pont d’Iéna dans la capitale française.

Quel est le parcours ?

Le parcours, qui sera officiellement présenté lors de la conférence de presse d’avant-course mi-septembre, verra les coureurs passés par les plus beaux lieux de l’Ouest parisien. Les inscrits verront la Tour Eiffel, le Trocadéro, l’Arc de Triomphe, le Bois de Boulogne, la Maison de la Radio, Roland-Garros, les Tuileries ou encore le Grand Palais.

D’autres courses possibles

Pour les enfants, il y a les 20Kids de Paris. Cette course aura lieu le samedi 7 octobre. Un départ de la course 1.000 m pour les 6-9 enfants à 15h et un départ du 2.024 m (en référence aux Jo de Paris) pour les 10-13 ans à 15h30. Mais ce n’est pas tout, pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer, il y a des courses «connectées» : 5 km, 10 km, 15 km, 20 km et 20 Kids.

Comment s’inscrire ?

Pour s’inscrire aux Vredestein 20km de Paris 2023, il faut se rendre sur le site officiel (ici). Le montant est de 59 euros. Il faut être majeur pour s’inscrire. Pour les enfants, le coût est de 15 euros avec 3 euros reversés à l’association Petits Princes.