US Open : Novak Djokovic domine Daniil Medvedev et remporte son 24e titres du Grand Chelem

Après son succès ce dimanche 10 septembre à l’US Open face au Russe Daniil Medvedev, le Serbe Novak Djokovic a égalé le record absolu du nombre de Grand Chelem remporté.

Un peu plus dans l'histoire. Au terme de 3 heures et 17 minutes d'échanges exténuants, Novak Djokovic a remporté ce dimanche son quatrième US Open en battant en finale Daniil Medvedev 6-3, 7-6 (7/5), 6-3.

Avec cette victoire, le Serbe égal le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court depuis l'US Open 1973.

Djokovic était devenu le joueur le plus titré en Grands Chelems chez les hommes lorsqu'il avait remporté son 23e titre à Roland-Garros en juin, dépassant ainsi Rafael Nadal.

A 36 ans, il redevient également n°1 mondial ce lundi et entame une 390e semaine record à cette place.