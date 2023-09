Football : quand des chamans tentent de neutraliser Neymar avant le match Pérou-Brésil

Avant le match Pérou-Brésil, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 de football, des chamans ont réalisé un rituel pour tenter de «neutraliser» Neymar.

Munis d'épées, d'amulettes et d'une poupée de chiffon, une dizaine de chamans péruviens se sont livré lundi à Lima à un rituel pour tenter de «neutraliser» la star brésilienne, désormais joueur d’Al-Hilal en Arabie saoudite à la veille d'un match contre le Brésil dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026.

Un autel dressé près du Stade

En ponchos traditionnels, ces guérisseurs, venus des montagnes, de la jungle et de la côte, ont invoqué «Tayta Inti» («le Père Soleil») et posé une poupée de chiffon sur une photo de l'attaquant brésilien, lui attachant la jambe gauche et couvrant la droite d'une épée d'acier. «Nous avons neutralisé Neymar en lui attachant les pieds. Nous l'avons attaché pour qu'il n'ait pas de physique, qu'il ne coure pas et qu'il ne joue pas bien», a expliqué à l'AFP le chaman Félix Rondán.

Le chaman Walter Alarcón, qui participait lui aussi à ce sortilège ancestral censé affaiblir l'ennemi, a précisé qu'il s'agissait d'«obscurcir» l'esprit de l'attaquant brésilien de sorte qu'il perde ses repères et ses objectifs. Les guérisseurs ont également placé des plantes à épines et des coquillages sur des photographies d'autres joueurs vedettes de la sélection brésilienne, comme Richarlison ou Casemiro. Avant la cérémonie, ils avaient pris de l'ayahuasca, une plante médicinale hallucinogène venue d'Amazonie.

«Le résultat sera favorable au Pérou, nous voyons un match nul mais le match sera difficile», a prédit Alarcón. Un autel avait été dressé pour l'occasion près du Stade national de Lima, où le Pérou sera opposé au Brésil mardi pour le compte de la 2e journée des qualifications pour la région Amérique du Sud au Mondial 2026.