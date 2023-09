Novak Djokovic : les larmes émouvantes du vainqueur de l'US Open, accueilli par la foule en Serbie (vidéo)

Novak Djokovic a été accueilli en héros en Serbie ce mercredi 13 septembre, deux jours après son sacre à l’US Open. Le numéro un mondial n’a pas pu retenir ses larmes devant le public.

Il n’a pas pu résister. Deux jours après son triomphe contre Daniil Medvedev en finale de l’US Open, synonyme de 24e sacre en Grand Chelem, Novak Djokovic a reçu un accueil digne d’une rockstar à Belgrade, sa ville natale.

What emotions! The warrior! The man! The GOAT with a big heart



Thanks Serbia for this man. Thanks to his parents.@DjokerNole Novaaaaaak! Can’t believe I saw you yesterday and you won .





Credit: Serbstreet pic.twitter.com/tJlSG0b1X5

— Yerik_Ilyassov (@yerikilyassov) September 12, 2023