Formule 1 : Carlos Sainz triomphe au Grand Prix de Singapour

Au terme d’une course haletante et indécise jusqu’à l’arrivée, Carlos Sainz a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Singapour devant Lando Norris et Lewis Hamilton.

Red Bull n’est plus invincible. Carlos Sainz et Ferrari ont mis un terme, ce dimanche, à l’hégémonie de l’écurie autrichienne, qui avait remporté toutes les courses cette saison, en triomphant au Grand Prix de Singapour. Auteur de la pole position et très à l’aise sur le tracé urbain de Marina Bay tout au long du week-end, le pilote espagnol a mené la course de bout en bout pour décrocher la deuxième victoire de sa carrière. La première pour la Scuderia Ferrari depuis le succès en Autriche de Charles Leclerc en juillet 2022.

Dans une course indécise jusqu’à l’arrivée, Carlos Sainz a parfaitement géré la menace incarné par Lando Norris et le retour tonitruant des Mercedes pour sortir vainqueur. «C’est un sentiment incroyable ! Je remercie tout le monde chez Ferrari pour faire tourner cette saison du bon côté après des débuts difficiles. Je suis persuadé que toute l’Italie sera fière de Ferrari. (…) Il fallait qu’on fasse tout à la perfection, on a réussi à le faire», s’est-il félicité.

Max Verstappen 5e

Le pilote espagnol s’est finalement imposé devant son ancien coéquipier et ami Lando Norris et Lewis Hamilton, qui a profité de l’accident de George Russell dans le dernier tour pour monter sur la 3e marche du podium. De son côté, Max Verstappen, parti seulement en 11e position, a terminé à la 5e place juste derrière Charles Leclerc.

Le double champion du monde en titre conserve néanmoins confortablement sa place en tête du championnat du monde. Et il tentera de reprendre ses bonnes habitudes, dès la semaine prochaine, au Grand Prix du Japon, il s’était imposé la saison dernière.

Le top 10 du Grand Prix de Singapour

1. Carlos Sainz (Ferrari)



2. Lando Norris (McLaren)



3. Lewis Hamilton (Mercedes)



4. Charles Leclerc (Ferrari)



5. Max Verstappen (Red Bull)



6. Pierre Gasly (Alpine).



7. Oscar Piastri (McLaren)



8. Sergio Pérez (Red Bull)



9. Liam Lawson (AlphaTauri)



10. Kevin Magnussen (Haas)