Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur Séville-Lens

Lens se déplace sur la pelouse du FC Séville, ce mercredi, pour la 1re journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable de Lens

Samba - Gradit, Médina, Danso - Abdul Samed, Mendy, Machado, Frankowski - Sotoca, Fulgini - Wahi

Arbitre

Tobias Stieler a été désigné pour diriger cette rencontre entre le FC Séville et Lens. Âgé de 42 ans, l’arbitre allemand officie en Bundesliga depuis plus de dix ans et a déjà arbitré lors de 11 matchs de Ligue des champions, dont trois rencontres de la phase de groupes la saison dernière.

Stade

Le match entre le FC Séville et Lens se jouera sur la pelouse du stade Ramón Sánchez Pizjuán. L’enceinte sévillane est dotée de près de 44.000 places et devrait faire le plein pour le retour des deux clubs dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Forme

Le FC Séville comme Lens connaissent un début de saison compliqué. Si le club espagnol, qui a enregistré le retour de Sergio Ramos, est venu à bout, ce week-end, Las Palmas (1-0), il a été battu lors des trois premières journées de Liga. De leur côté, le vice-champion de France, qui n’a toujours pas gagné, a perdu quatre de ses cinq premiers matchs de Ligue 1 et occupe la dernière place du classement avec un seul point.

Diffusion TV

La rencontre entre le FC Séville et Lens sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Foot.