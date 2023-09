Ligue des champions : un supporter de Newcastle poignardé dans les rues de Milan

Un supporter de Newcastle a été poignardé, lundi soir, dans les rues de Milan en marge du match de Ligue des champions entre l’AC Milan et le club anglais à San Siro. Il a été admis à l’hôpital et ses jours ne seraient pas en danger.

Il a échappé de peu à la mort. Un supporter de Newcastle a été poignardé, lundi soir, dans les rues de Milan en marge de la rencontre de Ligue des champions entre l’AC Milan et le club anglais, ce mardi (18h45), à San Siro. Âgé de 58 ans, ce fan des Magpies a été touché au dos et au bras après être tombé au sol en tentant d’échapper à un groupe d’une dizaine d’individus.

Transporté à l’hôpital, il serait dans un état stable et ses jours ne seraient pas en danger. «Mon père est dans un état stable et dans un petit état de choc. (…) Mon frère va bien mais il est choqué après avoir vu ce qui est arrivé à notre père. Nous n’avons pas dormi de la nuit», a confié sa fille à Sky Sports News.

BREAKING: A Newcastle fan is in hospital after being stabbed in Milan last night. pic.twitter.com/4ratPEWwkj

