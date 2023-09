Ligue des champions : l’incroyable but du gardien de la Lazio Rome (vidéo)

Le gardien de but de la Lazio Rome, Ivan Provedel, a inscrit un but extraordinaire, ce mardi, pour permettre au club italien d’égaliser dans les dernières secondes contre l’Atlético de Madrid lors de la 1ère journée de la Ligue des champions (1-1).

La Lazio Rome a un nouvel héros. Et il s’appelle Ivan Provedel. Le gardien italien a inscrit un but extraordinaire, ce mardi, pour permettre à son équipe d’égaliser dans les dernières secondes face à l’Atlético Madrid lors de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (1-1). Alors que la Lazio était menée sur sa pelouse depuis la demi-heure de jeu, après un but de Pablo Barrios (29e), Ivan Provedel est monté aux avant-postes pour aider son équipier à revenir au score.

Et sur un centre, consécutif à un corner repoussé par la défense de l’Atlético, le portier transalpin s’est élevé plus haut que tout le monde pour propulser le ballon au fond des filets d’une tête rageuse.

«C’est une émotion incroyable, je ne suis pas habitué à marquer. Quand j’ai vu qu’il y avait corner, je suis monté pour jouer le tout pour le tout. Le plus important, ce n’est pas mon but, c’est d’avoir sauvé ce point», a confié Ivan Provedel, qui ne pouvait pas rêver mieux pour son tout premier match de Ligue des champions à 29 ans.