Ligue 1 : Reims dans le Top 5, le PSG écrase l'OM, Lens décroche son premier succès… ce qu'il faut retenir de la 6e journée

La 6e journée de Ligue 1 s'est déroulée du vendredi 22 au mardi 26 septembre. Voici tout ce qu'il faut retenir des matchs.

Lille-Reims : 1-2

Lille s’est incliné face à Reims à domicile (2-1) mardi en conclusion de la 6e journée de Ligue 1. Mohamed Daramy (12e) et Keito Nakamura (16e) ont inscrit les deux buts champenois. Benjamin André (79e) a réduit la marque pour le Losc. Grâce à cette victoire, les Rémois doublent leurs adversaires lillois (10es, 8 points) et grimpent à la cinquième place (10 points), à une unité du podium, confirmant leur début de saison intéressant.

PSG-OM : 4-0

Il n'y a pas eu photo au Parc des Princes dimanche soir. Le PSG s'est imposé face à l'OM (4-0) dans une rencontre à sens unique. Achraf Hakimi, sur un magnifique coup franc, a ouvert le score très tôt dans la partie. C'est ensuite Randal Kolo Muani (27e) qui a doublé la mise inscriviant son premier but sous les couleurs parisiennes. Gonçalo Ramos (47e, 89e) a parachevé le succès de Paris sur un OM sans solution, sûrement émoussé par son match nul en Ligue Europa sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, jeudi (3-3).

Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Kylian Mbappé (cheville gauche) après seulement trente minutes de jeu.

Monaco-Nice : 0-1

Les Aiglons ont crucifié Monaco en toute fin de rencontre. Moins d'une semaine après sa victoire au Parc des Princes contre le PSG (3-2), l’OGC Nice est allé confirmer chez son voisin de Monaco en lui infligeant sa première défaite de la saison (1-0). Les Niçois, toujours invaincus, ont marqué par Jeremie Boga dans le temps additionnel (90+1), alors que Monaco a manqué deux penaltys par Folarin Balogun, arrêtés par le gardien Marcin Bulka (12e, 54e).

Nantes-Lorient : 5-3

Match spectaculaire entre Nantes et Lorient. Les Canaris ont réalisé un véritable carton en inscrivant cinq buts, mais les Merlus n'ont pas été en reste avec trois réalisations (5-3). Ces derniers ont ouvert le score par leur jeune pépite Eli Kroupi (6e) mais n'ont plus jamais mené au score à partir de l'égalisation de Matthis Abline (42e). Les Nantais ont mené 3-1 grâce à Cömert (46e) puis Mohamed, qui a transformé un sublime coup franc lointain (55e). A 3-2 (Romain Faivre, 75e), les Nantais ont continué d'impulser le rythme fou de ce match sans réelle bataille de milieu de terrain grâce à des buts de Mollet (83e) et Simon (90e+9). Entre-temps, Tosin (85e) avait maintenu le suspense presque jusqu'au bout. Les Nantais enchaînent ainsi une deuxième victoire et se classent 6es de Ligue 1 avec 8 points. Lorient reste bloqué à la 14e place avec leurs six points.

Brest-Lyon : 1-0

Aucun électrochoc. Pour le premier match sur le banc rhodanien de Fabio Grosso, Lyon s’est incliné à Brest (1-0), continuant de s’enliser dans les profondeurs du classement de Ligue 1. Longtemps maladroits face au but malgré une multitude de situations dangereuses, les Bretons ont finalement marqué par Mounié à la 87e minute. Les Lyonnais, toujours en quête d'une première victoire, sont avant-derniers, devant Clermont.

Metz-Strasbourg : 0-1

Dans le derby de l'est à Saint-Symphorien, Strasbourg s'est imposé contre Metz (0-1). Diarra a inscrit le seul but d'une frappe puissante à ras de terre (83e), au bout d'un match terne dans lequel le premier tir cadré est survenu à la 70e minute. Patrick Vieira réussit son début de saison avec les Alsaciens, provisoirement quatrièmes du championnat avec 10 points.

Lens-Toulouse : 2-1

Enfin ! Galvanisé après le nul rapporté de Séville mercredi en Ligue des champions, Lens a affiché de belles intentions devant son public à Bollaert. Mais Toulouse a ouvert le score par le talent de Gelabert (33e). Saïd a remis les pendules à l'heure juste avant la pause (45+2). Il a fallu attendre la fin de match pour que Guilavogui (84e) libère le public lensois. Wahi et les siens rataient ensuite le break dans le temps additionnel en gâchant un contre facile par un hors jeu évitable.

Le Havre-Clermont : 2-1

Le Havre ne s’arrête plus et a battu à domicile (2-1) des Clermontois déjà en grande difficulté, qui continuent de hanter le bas de tableau derrière Lyon et Lens, avec un seul petit point. Les Havrais ont assommé leurs adversaires d'entrée avec deux buts d'Alioui (4e) et Bayo (7e), avant la réduction du score de Konaté (45+2).

Montpellier-Rennes : 0-0

Rennes ne gagne plus depuis son carton contre Metz lors de la première journée (5-1). Les hommes de Bruno Genesio ont concédé cinq matchs nuls de suite, le dernier en date dimanche à Montpellier (0-0). Un résultat nul qui n'arrange ni Rennes (8e avec huit points) ni Montpellier (13e avec six points).

