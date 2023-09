«Imagine for Margo» : ce qu'il faut retenir de la 12e édition de la course solidaire pour les enfants

La 12e édition de la course solidaire Enfants sans Cancer, «Imagine for Margo», s'est déroulée le dimanche 24 septembre 2023. Voici tout ce qu’il faut retenir de cet événement.

Où et quand a eu lieu cette course ?

La 12e édition de cette course solidaire «Enfants sans Cancer» a eu lieu le dimanche 24 septembre au Domaine national de Saint-Cloud, à côté de Paris, et en connecté depuis l’endroit de son choix. Près de 6.200 participants étaient présents et 2.310.000 euros ont été collectés.

Une mobilisation exceptionnelle

Grâce à leur mobilisation et à la générosité de plus de 22.000 donateurs et de nombreux partenaires de l’association, un magnifique chèque de 2.310.000 euros a été remis aux chercheurs afin de notamment financer 9 programmes de recherche sélectionnés lors de l’appel à projets 2023 Fight Kids Cancer. Cette somme sera complétée par celle récoltée lors des autres courses organisées, le même week-end, au Luxembourg, en Belgique et en Espagne par les associations partenaires d’Imagine for Margo. Au total, ce sont plus de près de 4.300.000 euros qui seront affectés à la recherche sur les cancers pédiatriques.

Le mot de la présidente-fondatrice

Patricia Blanc, Présidente Fondatrice de l’association Imagine for Margo : «Grâce à la mobilisation et au soutien de nos partenaires, des donateurs et des coureurs, nous avons, une nouvelle fois, fait vivre le message de Margo : Go, Fight, Win ! En effet, chaque année maintenant une marée humaine bleue et rose déferle, le dernier week-end de septembre en Or, contre ce fléau qui touche plus de 35.000 enfants et adolescents en Europe. C’est en continuant d’agir tous ensemble que nous vaincrons la maladie et que nous pourrons courir vers un monde avec des enfants sans cancer.»

Qu’est-ce que la course solidaire Enfants sans Cancer ?

La course solidaire Enfants sans Cancer a été lancée en 2012 et est devenue une des plus grandes courses solidaires d'Europe. C’est l'occasion de mobiliser autour de la cause du cancer des enfants et de collecter des dons pour la recherche. Chaque participant doit collecter un minimum de 200 euros (100 euros pour les mineurs/étudiants) pour valider son inscription, en faisant appel à des donateurs afin de sensibiliser le plus grand nombre aux cancers pédiatriques. 100% des dons collectés par les participants sont affectés à la recherche.

Ce qu’il faut savoir sur «Imagine for Margo»

L’association «Imagine for Margo» a été créée en 2011, suite au décès de Margo, à l'âge de 14 ans, atteinte d’une tumeur cérébrale. Elle œuvre afin d’accélérer la recherche sur les cancers pédiatriques en menant des actions de sensibilisation, de mobilisation et de collecte de fonds pour aider la recherche européenne à développer des traitements spécifiques, innovants et plus efficaces pour les enfants atteints de cancer.