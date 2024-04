La Flèche wallonne 2024 : le Britannique Stephen Williams s'impose après un final dantesque

Dans des conditions climatiques très difficiles, le coureur britannique Stephen Williams a triomphé au Mur du Huy (Belgique) pour s'offrir La Flèche Wallonne ce mercredi 17 avril. À 27 ans, c'est sa première victoire sur une classique.

Un véritable enfer. Voici ce qu'ont vécu les coureurs lors de la Flèche wallonne, ce mercredi. Après deux heures de course sans histoire, la température est subitement passée de 14°C à 5°C. La grêle, la pluie et la neige fondue se sont alors abattues sur le peloton pendant les cent derniers kilomètres. Des conditions dantesques qui ont refroidi les principaux favoris.

Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers), vainqueur de l'Amstel Gold Race le week-end dernier, David Gaudu (Groupama FDJ) ou encore Marc Hirshi (UAE Team Emirates) ont alors abandonné pour se préserver en vue de Liège-Bastogne-Liège, qui aura lieu ce dimanche.

Les favoris dehors, les outsiders ont alors tenté leur chance. Si Benoît Cosnefroy (Decathlon-AG2R La Mondiale) a un temps été bien placé, c'est finalement le Britannique Stephen Williams qui a remporté la course après une attaque bien placée dans le célèbre Mur du Huy.

Il aura tout donné dans le Mur





He gave everything in the Mur #FlecheWallonne pic.twitter.com/Ps85XQ0HgZ

— La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 17, 2024