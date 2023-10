Cyclisme : Julian Alaphilippe va-t-il se retrouver sans équipe ?

Alors que la fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal-Quick Step est sur le point d’aboutir, les coureurs de cette dernière devraient se voir prochainement signifier leur licenciement, avec parmi eux Julian Alaphilippe.

Un double champion du monde au «chômage» ? Après une décennie passée au sein de la l’équipe belge Quick Step, Julian Alaphilippe pourrait très prochainement se retrouver sans équipe. La cause ? La fusion entre son équipe Soudal-Quick Step et la Jumbo-Visma qui est sur le point d’aboutir. Les coureurs de la formation dirigée Patrick Lefevere devraient se voir signifier leur licenciement dans les prochaines heures, dont le Français.

TotalEnergies intéressée ?

L’équipe belge va se faire absorbée par sa rivale néerlandaise et très peu de ses membres devraient conserver leur place. Même pas Julian Alaphilippe. Malgré son statut et son palmarès, le double champion du monde (2020, 2021), qui a connu une saison difficile, ne semble pas entrer dans les plans de la Jumbo-Visma et devrait donc se retrouver sur le marché un an avant la fin de son contrat. Et la situation est d’autant plus complexe pour rebondir que les autres équipes ont déjà quasiment bouclé leurs effectifs pour la saison prochaine.

Les possibilités sont donc rares. Mais il en existe quelques-unes. L’une d’elles mène à TotalEnergies, qui ne possède, pour le moment, que 23 coureurs sous contrat pour l’an prochain. L’équipe française avait déjà manifesté son intérêt par le passé, mais la Soudal-Quick Step attendait une compensation financière pour le laisser partir. Et elle pourrait finalement revenir à la charge si Julian Alaphilippe était libéré de son contrat. D’autant que la formation dirigée par Jean-René Bernaudeau disposerait des ressources suffisantes pour assumer les émoluments de Julian Alaphilippe avec le départ à la retraite Peter Sagan.

Reste à savoir si le Français serait intéressé par rejoindre TotalEnergies. Et si l’affaire venait à se finaliser, Julian Alaphilippe porterait pour la première fois les couleurs d’une équipe tricolore. Les attentes ne seraient alors que plus grandes.