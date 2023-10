NBA Paris Game 2024 : la rencontre entre Cleveland et Brooklyn diffusée en clair sur une chaîne du groupe Canal+

Le NBA Paris Game 2024 entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets sera diffusée gratuitement et en clair, le 11 janvier 2024, sur une chaîne du groupe Canal+.

Un match de prestige à suivre gratuitement sur le groupe Canal+. Le NBA Paris Game 2024, prévu le 11 janvier prochain et qui opposera les Cleveland Cavaliers aux Brooklyn Nets à l’Accor Arena de Paris, sera diffusé en clair sur une chaîne du bouquet Canal+.

Cavs / Nets à la maison : Here we go !





Pour l’heure, la chaîne de diffusion n’a pas encore été déterminée, ni le tandem de commentateurs qui animera l’une des plus grandes soirées de basketball de l’année en France. Une rencontre qui mettra aux prises plusieurs joueurs de classe mondiale à l'image de Donovan Mitchell et Darius Garland pour les Cavaliers, ou encore Ben Simmons et Mikal Bridges pour les Nets.

Lors de l'édition 2023, la rencontre du championnat nord-américain disputée à Paris par les Chicago Bulls et les Detroit Pistons avait également été diffusée en clair sur Canal+, avec George Eddy et Joris Sabi aux commentaires.