Open d’Australie : pourquoi le tournoi va-t-il durer un jour supplémentaire ?

A partir de la prochaine édition, au mois de janvier, l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, va durer un jour supplémentaire.

Une demande des joueurs et des spectateurs. A partir de l’édition 2024, en janvier prochain, l’Open d’Australie va durer un jour de plus.

Le premier tournoi du Grand Chelem de la saison ne commencera donc plus le lundi, comme jusqu’à présent, mais le dimanche. A l’image de Roland-Garros. Une décision prise par les organisateurs pour plus d’équité entre les joueurs et éviter que des matchs ne se terminent trop tard dans la nuit.

Comme ce fut le cas notamment en janvier dernier avec la rencontre entre Andy Murray et Thanasi Kokkinakis, qui a duré 5h45 et qui s’est achevée à 4h05 du matin. «Nous avons écouté les retours des joueurs et des fans et avons le plaisir d'annoncer une solution pour réduire les fins de matchs tardives, a déclaré le directeur du tournoi, Craig Tiley. La journée supplémentaire permettra d’atteindre ce but et d’offrir une meilleure programmation aux fans et aux joueurs».

L’Open d’Australie 2024 commencera donc le dimanche 14 janvier et s’achèvera le dimanche 28 janvier, date de la finale hommes. Et à Melbourne, Novak Djokovic tentera de conserver son titre et de conquérir un 25e titre du Grand Chelem pour marquer encore un peu plus l’histoire du tennis.