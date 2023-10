Tennis : un joueur frappe une balle en plein dans le visage d’un arbitre (vidéo)

L’Australien Marc Polmans a frappé violemment une balle qui a terminé dans le visage de l’arbitre, lors des qualifications du Masters 1000 de Shanghai, et a été disqualifié.

Un coup de colère qui coûte cher. Marc Polmans a été disqualifié, ce mardi, lors des qualifications du Masters 1000 de Shanghai après avoir frappé de rage une balle en plein dans le visage de l’arbitre. L’Australien, 140e joueur mondial, était pourtant tout proche de se qualifier face à l’Italien Stefano Napolitano lorsqu’il a perdu son sang-froid.

Il video del momento che è costato la squalifica a Marc Polmans e il conseguente ingresso di Napolitano nel main draw di Shanghai.





Fonte: https://t.co/yfPI9DeUGI pic.twitter.com/HYJxhCCX6D — TeIegrammiDiTennis (@TelDiTen) October 3, 2023

Marc Polmas avait remporté la 1ère manche et venait d’obtenir une balle match, dans le tie-break du 2e set, sur le service de son adversaire. Et alors qu’il avait l’occasion de conclure la partie, sa volée de revers a terminé dans la bande de filet. Ce qui l’a passablement énervé. Il a alors violemment frappé dans la balle et l’a envoyée en plein dans le visage de l’arbitre.

Ce coup de colère a été synonyme de disqualification pour Marc Polmans. Et donc de qualification pour Stefano Napolitano qui n’en espérait sûrement pas tant.