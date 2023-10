Marseille-Brighton en Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Deux semaines après son match nul contre l’Ajax Amsterdam (3-3), l’OM reçoit le club anglais de Brighton, ce jeudi (18h45), lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupes Canal+.

Un nouveau choc pour l’OM. Quinze jours après avoir arraché un match nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3), le club olympien reçoit Brighton, ce jeudi, au Vélodrome pour la 2e journée de la phase de groupes de la Liga Europa. Encore un défi d’ampleur pour les hommes de Gennaro Gattuso, qui restent sur une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues (3 nuls et 2 défaites).

La venue du club anglais est l’occasion pour les Marseillais de relever la tête et de tenter de renouer avec le succès pour ne pas compromettre leurs chances de qualification dans un groupe aussi relevé qu’ouvert. Mais cela ne sera pas simple face à la séduisante et surprenante formation britannique entraînée par le coach italien Roberto de Zerbi. Même si les «Seagulls» traversent également une période un peu plus compliquée.

Après un excellent début de saison, avec quatre victoires lors des cinq premières journées de Premier League, Brighton a été battu à domicile par l’AEK Athènes (2-3) avant d’être éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise par Chelsea (1-0) et de sombrer, le week-end dernier, sur le terrain d’Aston Villa (6-1). A Marseille d'essayer d’en profiter.

Le programme TV

Marseille-Brighton



Jeudi 5 octobre



2e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa



A suivre en direct et en intégralité à partir de 18h45 sur Canal+ Foot