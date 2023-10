Coupe du monde 2030 : Maroc, Espagne, Portugal… Où se jouera la finale ?

Alors que la Coupe du monde 2030 se jouera pour la première fois sur trois continents (Europe, Afrique, Amérique du Sud), l’Espagne et le Maroc espèrent accueillir la finale.

La Coupe du monde 2030 ne sera pas comme les autres. Pour la première fois de son histoire, la compétition sera organisée sur trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud, pour célébrer le centenaire de la première Coupe du monde organisée en Uruguay en 1930. Les trois matchs d’ouverture devraient ainsi se jouer en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, alors que le reste de ce Mondial aura lieu au Portugal, en Espagne et au Maroc.

Une réunion à la fin du mois d’octobre devrait permettre de connaître la répartition des 101 autres rencontres (sur 104 au total) entre ces trois pays, et notamment de déterminer le lieu de la finale. Pour l’heure, cela devrait se jouer entre l’Espagne et le Maroc. La Fédération espagnole espère obtenir la finale, qui se déroulerait au stade Santiago-Bernabeu fraîchement rénové. De leur côté, les dirigeants marocains envisageraient de recevoir la finale dans le nouveau stade de Casablanca.

En attendant la décision finale, les trois pays ont promis d’organiser «une Coupe du monde mémorable», la meilleure «de tous les temps», en laissant «un héritage dans différents domaines».