Ligue des champions : le message moqueur posté par Newcastle visant Kylian Mbappé

Au lendemain de sa victoire contre le PSG en Ligue des champions (4-1), Newcastle a posté un message moqueur sur les réseaux sociaux visant Kylian Mbappé.

Newcastle savoure. Au lendemain de sa large victoire contre le PSG (4-1), pour son retour en Ligue des champions après 20 ans d'absence, le club anglais s’est amusé à chambrer le club de la capitale. Et plus particulièrement Kylian Mbappé. Sur son compte X (ex-Twitter), Newcastle a posté une photo de l’attaquant parisien, aux côtés de Dan Burn et Fabian Schär avec comme légende : «Deux joueurs sur cette photo ont marqué hier soir».

Two players in this picture scored last night. pic.twitter.com/jD7XFkeRIz — Newcastle United FC (@NUFC) October 5, 2023

Un tacle envers le capitaine de l’équipe de France, qui n’a pas trouvé le chemin des filets sur la pelouse de St James’ Park et qui est passé à côté de son match avec notamment un seul tir non-cadré à son actif et pas le moindre dribble tenté. De leur côté, Dan Burn a inscrit le second but des Magpies à cinq minutes de la mi-temps, alors que Fabian Schär a scellé le succès de Newcastle dans les dernières minutes.

Kylian Mbappé et les Parisiens tenteront de prendre leur revanche face à la formation anglaise lors du match retour programmé le 28 novembre prochain au Parc des Princes.