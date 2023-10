Ligue des champions : les terribles statistiques de Kylian Mbappé face à Newcastle

Très peu en vue, Kylian Mbappé a vécu une terrible soirée, mercredi, sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions, où le PSG s’est largement incliné (4-1).

Paris est passé complètement à côté de son match. Le club de la capitale a sombré, ce mercredi, sur la pelouse de Newcastle avec sa plus large défaite en phase de groupes de la Ligue des champions sous l’ère qatarie (4-1). Et cette faillite parisienne en Angleterre a été symbolisée par la prestation de Kylian Mbappé. S’il n’est pas le seul responsable de ce cuisant revers, l’attaquant parisien a vécu une soirée cauchemardesque, comme rarement depuis le début de sa carrière.

Un seul tir et aucun dribble

Dans la tourmente, il n’a jamais été en mesure de montrer la voie et d’aider son équipe à se revolter. Aligné sur le côté gauche de l’attaque, le capitaine de l’équipe de France a été très peu en vue, pas ne pas dire quasi-inexistant. Son unique tir de la rencontre est intervenu à la… 85e minute et il est passé largement à côté des buts des Magpies gardés par Nick Pope. Au total, il n’a touché que 52 ballons, le troisième plus faible total derrière ses compères de l’attaque Randal Kolo Muani (24 ballons) et Gonçalo Ramos (43 ballons). Preuve des difficultés du champion de France dans le nord de l’Angleterre. S’il a affiché 95% de passes réussies (35 passes réussies sur 37), il n’a pas tenté le moindre dribble.

Cette prestation sur la pelouse de St James’ Park a fait naître de nombreuses interrogations. Car après un début de saison flamboyant, au sortir d’un été mouvementé autour de son avenir, avec 8 buts inscrits en cinq matchs, Kylian Mbappé semble accuser le coup alors qu’il a connu une préparation tronquée et qu’il a été touché à la cheville face à l’OM. Il vient, en tout cas, d’enchaîner un 3e match consécutif sans trouver le chemin des filets contre Marseille (4-0), à Clermont (0-0) et donc Newcastle (4-1).

Et dans cette période compliquée, le PSG va avoir besoin de lui pour relever la tête et éloigner les doutes de plus en plus nombreux. Et ce dès dimanche soir à Rennes en clôture de la 8e journée de Ligue 1.