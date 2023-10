Ligue Europa : l'OM tenu en échec par Brighton, Toulouse s'offre une première victoire et Rennes s'incline à Villarreal

L'Olympique de Marseille a concédé le match nul face à Brighton ce jeudi, lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Plus tard, Rennes s'est incliné sur la pelouse de Villarreal et Toulouse a disposé du Linz ASK.

Marseille-Brighton : 2-2

Soirée en demi-teinte pour l'Olympique de Marseille. Déjà sur une série de cinq rencontres sans victoire toutes compétitions confondues, l'OM n'est pas parvenu à battre Brighton (2-2-, ce jeudi 5 octobre au stade Vélodrome, pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Les hommes de Gennaro Gattuso avaient pourtant fait le plus dur avec un rapide break en première période, après des réalisations successives de Chancel Mbemba (19e) et Jordan Veretout (20e).

Les hommes de Gennaro Gattuso ont ensuite reculé en deuxième période jusqu'à ce que Pascal Gross réduise l'écart en faveur de Brighton (54e) et que Joao Pedro, sur penalty, offre son premier point à l'écurie anglaise dans la compétition. Au classement du groupe B, l'OM est deuxième ex aequo avec l'Ajax Amsterdam (2 points), affronté précédemment (1-1), alors que l'AEK Athènes est seul en tête avec 4 points. Les Grecs se déplaceront justement sur la pelouse de Marseille le 26 octobre prochain.

⏱️ 90+7’ | #OMBHAFC -





Rejoints au score en fin de match, nos Olympiens concèdent le nul face à Brighton.





Prochain rendez-vous ce dimanche à l’@orangevelodrome face au Havre. pic.twitter.com/UWH3hL7dG1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 5, 2023

Toulouse-Linz ASK : 1-0

La Ligue Europa réussit au TéFéCé. Après un match nul courageux face aux Belges de l'Union Saint-Gilloise (1-1), Toulouse est venu à bout des Autrichiens du Linz ASK (1-0). L'unique but de la rencontre, inscrit par le défenseur chilien Gabriel Suazo (31e), a suffi à faire le bonheur des supporters toulousains venus nombreux au Stadium ce jeudi soir.

Deuxième du groupe E avec 4 points, Toulouse fait le plein de confiance avant son déplacement sur la pelouse du leader Liverpool (6 points), jeudi 26 octobre prochain.

Dans un Stadium en , nos Violets s'imposent face aux Autrichiens du LASK et réussissent leur premier rendez-vous européen à domicile !#DeboutToujours pic.twitter.com/Nj3kst49K9 — Toulouse FC (@ToulouseFC) October 5, 2023

Villarreal-Rennes : 1-0

Coup d'arrêt pour le Stade rennais. Séduisants face au Maccabi Haïfa fin septembre (3-0), les Bretons n'ont pas enchaîné contre Villarreal (1-0) et pourront nourrir des regrets. Menés après l'ouverture du score d'Alexander Sorloth pour les locaux (36e), les hommes de Bruno Génésio ont poussé jusqu'à obtenir une balle d'égalisation dans les arrêts de jeu.

Malheureusement pour Rennes, le revenant Martin Terrier - absent pendant 275 jours - a vu le vétéran Pepe Reina détourner son penalty (90+2). Malgré cette première défaite européenne de la saison, le Stade rennais reste deuxième du groupe F (3 points) et aura l'occasion de chiper la première place au Panathinaikos (4 points) dans trois semaines.