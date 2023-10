«Il a confirmé qu’il serait de retour» : Rafael Nadal présent à l’Open d’Australie ?

Eloigné des courts depuis près de neuf mois, Rafael Nadal pourrait faire son grand retour à l’Open d’Australie (15-28 janvier), selon le directeur du premier Grand Chelem de la saison.

De retour là où tout s’était arrêté ? Rafael Nadal n’a plus été revu sur les courts depuis le mois de janvier et son élimination au 2e tour à l’Open d’Australie face à l’Américain Mackenzie McDonald, en raison d’une blessure à la hanche. Mais le retour de l’Espagnol (37 ans) semble se préciser. Et il pourrait revenir à la compétition à Melbourne en janvier prochain, si l’on en croit Craig Tiley.

Retombé à la 240e place au classement ATP

«On peut dire ici en exclusivité que Rafa sera de retour. Il est absent depuis le début d’année mais en parlant avec lui ces derniers jours, il a confirmé qu’il serait de retour, ce qui est franchement excitant. C’est génial», a confié le directeur du premier Grand Chelem de la saison sur la chaîne australienne Nine Network.

L’entourage de l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a toutefois tempéré ces propos. Dans un message adressé à Reuters, le représentant du Majorquin, Benito Perez-Barbadillo, a indiqué qu’il n’y avait encore rien d’officiel concernant le programme de reprise de Rafael Nadal. «Je peux vous confirmer que ‘Rafa’ s’entraîne, comme tout le monde l’a vu sur son dernier post sur Instagram. Mais il n’y a pas encore de date confirmée, prévue ou programmée pour son retour», a-t-il confié.

Après neuf mois d’absence sur le circuit, Rafael Nadal, qui espère rejouer une saison, est retombé à la 240e place au classement ATP.