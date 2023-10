«L’OM n’est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être» : Marcelino tacle Marseille après son départ

L'entraîneur Marcelino, qui a quitté l’OM le 20 septembre dernier, est revenu sur ses conditions de départ, ce mercredi, en estimant que Marseille était «un club qui régresse».

Il n’a pas mâché ses mots. L’ancien entraîneur de l'OM Marcelino est revenu pour la première fois sur les conditions de son départ, dans un entretien publié mercredi par L'Equipe.

«J'ai fait vingt ans comme entraîneur et presque vingt ans comme joueur professionnel auparavant, et je n'avais jamais vu cela de ma vie. Et je pense que je ne le verrai plus. En tout cas, je l'espère vraiment. C'est une façon de procéder qui est très loin de ce que doit être la réalité, en 2023, dans un pays civilisé», a déclaré le technicien espagnol à propos de la réunion houleuse entre les groupes de supporters et la direction de l'OM, qui l'a poussé à la démission le 20 septembre. Et à laquelle il n’a pas participé et donc n’a pas été menacé, contrairement à Pablo Longoria.

«très en colère, déçu et triste»

Les dirigeants du club avaient décidé de prendre du recul après cette réunion. Marcelino a ensuite démissionné et a été remplacé par l'Italien Gennaro Gattuso. Jacques «Pancho» Abardonado avait tenu l’intérim pendant deux matchs.

«Nous sommes arrivés avec le plan d'un projet de deux ans pour ce club et soudain tout ce travail, tous ces efforts, toute cette énergie ont été balayés par quelque chose de complétement irrationnel (...). Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est quasiment impossible. Parce qu'un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. Les clubs doivent évoluer, pas régresser. Et l'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer, régresse», a ajouté Marcelino, se disant «très en colère, déçu et triste».

«On pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être», a-t-il encore indiqué.

Marcelino très critiqué

A noter que plusieurs joueurs s’étaient montrés critiques envers l’Espagnol, notamment sur son style de jeu et le fait de mettre certains joueurs sur le banc, comme Azzedine Ounahi.

Il avait aussi raté le gros objectif de ce début de saison, la qualification pour la Ligue des champions, en étant éliminé par le Panathinaïkos aux tirs au but. La veille, en conférence de presse, il avait indiqué qu’il n’avait pas travaillé les tirs au but…

Enfin, sans le nommer directement, Gennaro Gattuso avait critiqué la condition physique de ses joueurs, estimant qu’ils n’avaient pas été bien préparé cet été.

Marcelino Garcia Toral était arrivé libre à Marseille, un an après son départ de l'Athletic Bilbao, où il avait passé 18 mois mitigés. Passé par de nombreux clubs de la Liga comme Séville, Villarreal ou encore Valence, Marcelino a remporté la Coupe d'Espagne en 2019 avec le Valence CF.