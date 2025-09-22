Annoncé non partant, un Français remporte finalement cette célèbre course aux Etats-Unis

Le Français Mathieu Blanchard a remporté la Barkley Fall Classic, une célèbre course américaine, alors qu’il avait été annoncé non partant au départ de la course.

La victoire d’un fantôme, ou presque. Vainqueur notable de la Diagonale des Fous en octobre 2024, le Français Mathieu Blanchard a de nouveau fait parler de lui en s’imposant sur la Barkley Fall Classic, ce samedi 20 septembre… après avoir été annoncé «DNS» (Did Not Start), soit non-partant, par le suivi en direct de la course américaine.

Le natif de Cavaillon a, selon l’organisation, eu un problème de transpondeur, empêchant tout suivi de son passage sur les 50 km de course, organisée dans le parc de Frozen Head, dans le Tennessee.

Un billet d'accès à la Barkley

Vainqueur avec un temps de 10h24’44’’, Mathieu Blanchard a décroché un nouveau succès prestigieux sur cette course au dénivelé positif de 3.500 m. Mais surtout, il lui permet d’accéder à l’épreuve reine : la Barkley 2026.

L’ultra-traileur avait confié à nos confrères de L’Équipe être incertain de s’engager sur une telle épreuve, estimant qu’il s’agissait d’«une course de sangliers». À ce jour, seul un Français est venu à bout de la Barkley : le Toulousain Aurélien Sanchez, en 2023.