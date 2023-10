UFC : que devient Khabib Nurmagomedov ?

Considéré comme l’une des plus grands combattants de l’histoire de l’UFC, Khabib Nurmagimedov a pris sa retraite en octobre 2020. Mais il ne s’est pas éloigné pour autant des octogones de MMA.

Avec un bilan de 29 victoires en autant de combats, Khabib Nurmagomedov reste un monument de l’UFC. Alors qu’il a pris sa retraite au sommet de sa carrière, il a été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC, le Hall of fame de l’organisation, en juillet 2022.

Après sa retraite, «The Eagle» n’en avait toutefois pas terminer avec le MMA. Il avait en effet décidé d'acheter le Gorilla Fighting Championship (GFC), une promotion MMA basée en Russie, pour 1 million de dollars. Il l’a rebaptisé par la suite en Eagle Fighting Championship (EFC).

Il s'est éloigné du MMA

Khabib Nurmagomedov s’est aussi lancé dans le métier d’entraîneur. Il prendra en charge plusieurs combattants comme Islam Makhachev qu’il ménère jusqu’au titre contre Charles Oliveira en octobre 2022. Il a également travaillé avec son entraîneur-chef Javier Mendez pour entraîner des combattants à l'American Kickboxing Academy.

Mais alors que tout le monde s'attendait à le voir dans le coin de Makhachev lors du combat pour la défense du titre des poids légers lors de l’UFC 284 contre l'Australien Alexander Volkanovski, il décide finalement de s'éloigner du MMA en janvier 2023.

Aujourd’hui, s’il a décidé de se concentrer uniquement sur sa famille, Khabib Nurmagomedov commente toujours l’actualité. Il n’a d’ailleurs pas manqué de soutenir Islam Makhachev après l’annonce d’un nouveau combat contre Alexander Volkanovski samedi 21 octobre à l’UFC 294. Autant dire que Khabib et le MMA, c’est une histoire d’amour qui va durer et on devrait rapidement le revoir proche d'un octogone.

