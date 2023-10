Attaques contre Israël : l'Algérie va accueillir les matchs de football de l'équipe de Palestine

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, ce dimanche, dans un communiqué, qu’elle accueillerait les prochains matchs de l’équipe de Palestine. Elle prendra également tous les frais à sa charge.

L’équipe de Palestine de football va trouver refuge en Algérie. Une semaine après l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, déclenchant une guerre meurtrière dans la bande de Gaza, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, ce dimanche, que les prochains matchs de la sélection palestinienne auraient lieu sur son territoire. Les dirigeants algériens ont formulé cette demande auprès de la Fifa, qui a accepté.

La ville n'a pas été précisée

«La FAF a décidé d’accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe d’Asie des nations 2027», a indiqué la Fédération algérienne dans un communiqué. Elle a également ajouté qu’elle prendrait «en charge tous les frais liés à ces événements».

La première rencontre délocalisée en Algérie devrait opposer, le 21 novembre prochain, la Palestine à l’Australie comptant pour les qualifications au Mondial 2026. La ville qui accueillera ce match n’a toutefois pas été précisée. L’équipe de Palestine devrait ensuite être opposée au Liban.

De son côté, Israël avait vu sa rencontre des éliminatoires à l’Euro 2024 contre la Suisse, prévue jeudi dernier, être reportée au 15 novembre prochain, en un lieu qui reste à déterminer. Son match face au Kosovo, initialement programmé ce dimanche, a lui été reporté à une date et un lieu qui doivent encore être déterminés.