Coupe du monde de rugby 2023 : l’arbitre du match France-Afrique du Sud reconduit pour les demi-finales

Malgré les polémiques après sa prestation lors du quart de finale entre la France et l’Afrique du Sud, l’arbitre néo-zélandais Ben O’Keeffe a été reconduit pour diriger une demi-finale de la Coupe du monde de rugby.

Ce ne sont pas les Sud-Africains qui vont s’en plaindre. Critiqué et pointé du doigt pour certaines décisions litigieuses, dimanche soir, lors de l’élimination de la France contre l’Afrique du Sud en quart de finale (28-29), Ben O’Keeffe a été reconduit, ce mardi, par World Rugby pour arbitrer une des deux demi-finales de la Coupe du monde. Et l’arbitre néo-zélandais dirigera, samedi, la rencontre entre l’Angleterre et… l’Afrique du Sud au Stade de France.

