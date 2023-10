Coupe du monde de rugby 2023 : l’arbitre de France-Afrique du Sud victime de harcèlement sur les réseaux sociaux

L’arbitre Ben O’Keeffe est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux en raison de certaines de ses décisions lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby entre la France et l’Afrique du Sud.

Ben O’Keeffe est toujours au cœur des rancœurs. Critiqué pour certaines de ses décisions lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby, dimanche soir, entre la France et l’Afrique du Sud (28-29), l’arbitre néo-zélandais a été la cible de nombreux messages hostiles sur les réseaux sociaux.

A tel point qu’il a désactivé les commentaires de son dernier post sur son compte Instagram, dans lequel il annonçait qu’il dirigerait la rencontre entre les Bleus et les Springbocks.

Reconduit pour les demi-finales

Mais de nombreux internautes se sont tournés vers ses précédentes publications pour poster des messages désobligeants à son égard. Face à ce déferlement, Ben O’Keeffe a reçu le soutien de World Rugby. «C’est très triste de voir ce genre de comportements après un match. (…) On va prendre des mesures à l’encontre des individus qui ont publié des messages odieux», a annoncé, ce mercredi, le responsable de la communication de l’instance Dominic Rumbles.

Ce n’est pas la première fois qu’il est la cible de ce type de messages. En juin dernier, il avait déjà été victime de cyberharcèlement, après la finale de Super Rugby entre les Chiefs et les Crusaders, qu’il avait dénoncé sur compte Instagram. «Malheureusement, en tant qu’arbitre au plus haut niveau, je dois accepter et m’habituer à la virulence que les supporters ont normalisée après les matchs», avait-il notamment écrit.

Malgré les critiques, Ben O’Keeffe a conservé la confiance de World Rugby et a été reconduit pour les demi-finales du Mondial. Il arbitrera la rencontre entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, samedi soir, au Stade de France.