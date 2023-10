Poker : coup d’envoi du plus grand tournoi amateur de France à Marseille

Le coup d’envoi du plus grand tournoi de poker amateur de France (Winamax Poker Tour) sera donné, ce samedi 28 et dimanche 29 octobre, à Marseille, avec 11 étapes à travers l’Hexagone jusqu’à la grande finale en mars à Paris.

Il n’y aura pas que l’«Olympico» entre l’OM et l’OL, ce week-end, à Marseille. La cité phocéenne sera aussi le théâtre, ce samedi et dimanche, du coup d’envoi du plus grand tournoi de poker amateur de France (Winamax Poker Tour) avec la 1ère étape organisée à quelques mètres seulement du stade Vélodrome.

Onze étapes à travers la France

Au total, 1.500 joueurs, qui se sont préalablement qualifiés gratuitement en ligne, sont attendus au Parc Chanot-Palais de la Méditerranée pour tenter de décrocher une des 31 places qualificatives, appelées «golden tickets», pour la grande finale au mois de mars à Paris. De nombreuses animations seront également au programme tout au long de ce week-end à Marseille, avec notamment des tournois annexes.

Après Marseille, il y aura dix autres étapes à travers la France avec Lille, Nantes, Bordeaux, Nancy, Grenoble, Poitiers, Caen, Clermont, Toulouse et donc Paris, qui devraient rassembler plus de 10.000 joueurs. Autant d’étapes du plus grand circuit de poker live de France pour lesquelles il est encore possible de se qualifier.

Et dans chacune de ces villes, plusieurs personnalités issues du sport, de la télévision, de la musique, ou encore du Team Pro Winamax seront présents aux côtés des joueurs amateurs venus en découdre. Tous auront le même objectif : être sacré meilleur joueur amateur de France et se partager la somme de 1.000.000 d’euros mise en jeu.