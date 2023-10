Boxe-MMA : Avant le combat Fury-Ngannou, focus sur les précédents Mayweather-McGregor et Ali-Inoki

Alors que Tyson Fury et Francis Ngannou vont s’affronter dans un combat de boxe incroyable, samedi 28 octobre, des précédents ont déjà eu lieu entre boxeurs et champions d’autres disciplines comme le MMA, voire le catch.

Tyson Fury contre Francis Ngannou. Qui sera le vainqueur de la «Battle of Baddest» de ce samedi 28 octobre à Riyad (Arabie saoudite) ? Un affrontement entre un boxeur et un combattant MMA très attendu, original sur le papier, mais qui n’est pas une première. Dans l’histoire, et de plus en plus ces dernières années (avec notamment Jake Paul et son frère Logan Paul), il y a eu des affrontements entre champions de boxe et combattants d’une autre discipline de sports de combat.

Mais les deux plus gros «crossover» réunissant une star du Noble Art et un combattant d’une autre discipline restent à ce jour Floyd Mayweather contre Conor McGregor, et Muhammad Ali contre Antonio Inoki.

Floyd Mayweather-Conor McGregor

Surnommé «The Money Fight» (le Combat de l’argent) ou encore «The Biggest Fight in Combat Sports History» (le plus grand combat de l’histoire des sports de combat), l’affrontement entre Floyd Mayweather, boxeur invaincu, et la star du MMA et de l’UFC, Conor McGregor, a eu lieu le 26 août 2017 à la T-Mobile Arena de Las Vegas (Etats-Unis). Alors qu’il était très attendu, ce combat, qui s’est déroulé selon les règles du Noble art, a plutôt déçu. Mayweather a remporté le combat contre McGregor au 10e round par TKO.

Bien plus que le combat en lui-même, c’est tout le battage médiatique qui a eu lieu avant l’affrontement entre «Money» et «The Notorious» qui a plu… Sans oublier que ce fut le combat le plus lucratif de l’année. McGregor, l’ancien apprenti-plombier de Dublin, a empoché 100 millions de dollars et Mayweather plus de 200 millions de dollars après le partage des énormes recettes tirées notamment des droits TV.

Muhammad ALI CONTRE ANTONIO INOKI

Avant Mayweather-McGregor, il y a eu «La guerre des mondes», le célèbre combat entre le boxeur Muhammad Ali et le lutteur professionnel japonais Antonio Inoki, le 26 juin 1976, dans l'arène Nippon Budokan de Tokyo.

Cet affrontement très original est parti d’une provocation (une énième) de Muhammad Ali. Lors d’une réception où se trouvait également Ichiro Hatta, président de la Japanese Amateur Wrestling Association, il avait déclaré qu’il offrirait 1 million de dollars si un «oriental» voulait le combattre. Les Japonais lui ont fait une offre de 6 millions de dollars pour combattre en règles mixtes contre un de leurs catcheurs stars : Antonio Inoki.

Si le combat s’est soldé par un match nul, il a fait beaucoup parler en raison des règles très particulières qui ont d'ailleurs semblé être les prémices du MMA…