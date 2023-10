Ballon d’Or 2023 : TV, palmarès, catégories, nommés… Tout savoir sur la cérémonie 

À l’occasion de cette 67e édition, la cérémonie du Ballon d’Or 2023 se déroule, ce lundi 30 octobre, au Théâtre du Châtelet à Paris, dès 20h45.

Retransmission, nommés, catégories, favoris, palmarès, remises de prix… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la cérémonie du Ballon d’Or 2023, qui récompense, ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris, le meilleur joueur de football du monde de l’année.

Où et comment suivre la cérémonie ?

Il sera possible de suivre la cérémonie en direct via la chaîne L’Equipe, qui n’est autre que le diffuseur officiel de l’évènement. À noter qu’elle est également disponible en streaming via plusieurs diffuseurs légaux.

La cérémonie devrait commencer aux alentours de 19h avec l’arrivée des invités, mais débutera officiellement vers 20h45.

Qui sont les nommé(e)s ?

Une présélection de 30 joueurs et 20 joueuses a été établie par un comité, composé des rédactions de France Football et de L'Équipe, ainsi que de l'ancienne star Didier Drogba.

Les nommés pour le Ballon d’Or masculin :

Julian Alvarez (Argentine), Nicolo Barella (Italie), Jude Bellingham (Angleterre), Karim Benzema (France), Yassine Bounou (Maroc), Kevin de Bruyne (Belgique), Ruben Dias (Portugal), Antoine Griezmann (France), Ilkay Gündogan (Allemagne), Josko Gvardiol (Croatie), Erling Haaland (Norvège), Harry Kane (Angleterre), Kim Min-Jae (Corée-du-Sud), Randal Kolo-Muani (France), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie), Robert Lewandowski (Pologne), Emiliano Martinez (Argentine), Lautaro Martinez (Argentine), Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine), Luka Modric (Croatie), Jamal Musiala (Allemagne), Martin Odegaard (Norvège), André Onana (Cameroun), Victor Osimhen (Nigéria), Rodri (Espagne), Bukayo Saka (Angleterre), Mohamed Salah (Égypte), Bernardo Silva (Portugal) et Vinicius Jr (Brésil).

Les nommées pour le le Ballon d’Or féminin :

Aitana Bonmati (Espagne), Millie Bright (Angleterre), Linda Caicedo (Colombie), Olga Carmona (Espagne), Rachel Daly (Angleterre), Debinha (Brésil), Kadidiatou Diani (France), Mary Earps (Angleterre), Patricia Guijarro (Espagne), Yui Hasegawa (Japon), Amanda Ilestedt (Suède), Sam Kerr (Australie), Mapi Leon (Espagne), Katie McCabe (Irlande), Hinata Miyazawa (Japon), Lena Oberdorf (Allemagne), Asisat Oshoala (Nigeria), Ewa Pajor (Pologne), Salma Paralluelo (Espagne), Alexandra Popp (Allemagne), Hayley Raso (Australie), Alba Redondo (Espagne), Guro Reiten (Norvège), Wendie Renard (France), Fridolina Rolfö (Suède), Jill Roord (Pays-Bas), Khadija Shaw (Jamaïque), Sophia Smith (États-Unis), Georgia Stanway (Angleterre) et Daphne Van Domselaar (Pays-Bas).

Qui sont les favoris ?

Chez les hommes, Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, serait bien parti pour remporter son 8e Ballon d’Or cette année. Pourtant, deux autres stars de la planète football pourraient lui faire de l’ombre.

En effet, le Norvégien Erling Haaland a remporté un triplé historique (championnat, coupe d'Angleterre et Ligue des Champions) avec son club Manchester City.

Il y a également le capitaine du PSG, Kylian Mbappé, qui a élu meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, grâce notamment à un triplé mémorable en finale face à l’Argentine.

Concernant les femmes, l’internationale espagnole du FC Barcelone Aitana Bonmati, semble, quant à elle, faire l’unanimité. Sacrée championne du monde cette année, son parcours remarquable aura du mal à être contesté.

Plusieurs Trophées au programme

Outre le Ballon d’Or masculin et féminin, d’autres récompenses seront au programme de la soirée. Notamment le trophée Kopa, qui gratifiera le meilleur jeune joueur de la saison, âgé de moins de 21 ans. Kylian Mbappé avait remporté la première édition en 2018, le Barcelonais Gavi en est le tenant du titre, et est également candidat à sa propre succession. Mais le grand favori se prénomme Jude Bellingham. L'Anglais, transféré cet été au Real Madrid, brille depuis le début de la saison avec le club espagnol.

Le trophée Yachine couronnera de son côté le meilleur gardien, avec un grand favori pour succéder à Thibaut Courtois : Emiliano Martinez, auteur d'une Coupe du Monde XXL.

Le «Prix Socrates», intronisé l'année dernière, sera réservé aux footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.

Le meilleur buteur est récompensé par un prix (le trophée Gerd Müller), tout comme le meilleur club de la saison.

Palmarès des dix dernières années

Les dix derniers lauréats

- 2022 : Karim Benzema

- 2021 à 2019 : Lionel Messi

- 2018 : Luka Modric

- 2017 et 2016 : Cristiano Ronaldo

- 2015 : Lionel Messi

- 2014 et 2013 : Cristiano Ronaldo

Les lauréates depuis la création du Ballon d'Or féminin

- 2022 et 2021 : Alexia Putellas

- 2019 : Megan Rapinoe

- 2018 : Ada Hegerberg