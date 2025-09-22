Ballon d’or 2025 : le couronnement d’Ousmane Dembélé

Présenté comme le grand favori, Ousmane Dembélé a été sacré, ce lundi, Ballon d’or 2025 devant le prodige espagnol Lamine Yamal, devenant le 6e joueur français à recevoir le précieux trophée.

Il est entré dans un cercle très fermé et dans l’histoire du football français. Ousmane Dembélé (28 ans) a été sacré, ce lundi, Ballon d’or 2025 devant le prodige espagnol Lamine Yamal (18 ans), qui a reçu le Trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, pour la 2e année consécutive.

Dans le magnifique écrin du théâtre du Châtelet à Paris, il a reçu le précieux trophée des mains de Ronaldinho, faisant de lui le 6e joueur tricolore à être couronné après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).

Mesdames et Messieurs, Ousmane Dembélé est votre Ballon d’Or 2025 💫🏆#ballondorpic.twitter.com/oBhd5uehkf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2025

Cette distinction récompense la saison exceptionnelle réalisée par le PSG et son attaquant. Repositionné avec succès dans un rôle axial par Luis Enrique durant la 2e partie de la saison, il a été l’un des moteurs de l’impressionnante machine collective parisienne, qui a tout raflé sur son passage avec le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et surtout la première Ligue des champions de l’histoire du club avec un feu d’artifice en finale, le 31 mai dernier, contre l’Inter Milan (5-0).

D’autres auraient mérité également de se voir attribuer le trophée comme qu’Achraf Hakimi (6e), Vitinha (3e), Joao Neves (19e), Fabian Ruiz (24e) ou encore Nuno Mendes (10e) pour ne citer qu’eux. Mais ils ont dû se contenter des places d’honneur au profit d’Ousmane Dembélé devenu essentiel tant pour ses efforts avec son pressing tout terrain que son efficacité dans le dernier geste avec ses 35 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues en plus de ses 16 passes décisives.

De quoi faire taire les moqueries, lui qui a souvent été raillé pour son manque de réalisme devant le but depuis le début de sa carrière. Son arrivée à Paris à l’été 2023, après six saisons passées au FC Barcelone marquée par des blessures à répétition, avait d’ailleurs soulevé de nombreux doutes. Mais il les a balayés les uns après les autres pour devenir cet élément incontournable aux yeux de son entraîneur mais aussi l’un des chouchous du Parc des Princes, où il va désormais évoluer en tant que roi du football mondial.

Et il n’a pas été le seul Parisien mis à l’honneur durant cette soirée qui a porté le sceau du PSG, désigné meilleur club masculin. Luis Enrique, qui a bâti cette redoutable équipe à gagner en à peine deux saisons, a reçu le Trophée Cruyff du meilleur entraîneur, alors que Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, s’est vu décerner le Trophée Yachine du meilleur gardien. Une domination à l'image de la saison parisienne.

Le palmarès complet de la 69e édition

Ballon d’or masculin

Ousmane Dembélé (France/PSG)

Ballon d’or féminin

Aitana Bonmati (Espagne/FC Barcelone)

Trophée Kopa masculin

Lamine Yamal (Espagne/FC Barcelone)

Trophée Kopa féminin

Vicky Lopez (Espagne/FC Barcelone)

Trophée Yachine masculin

Gianluigi Donnarumma (Italie/PSG-Manchester City)

Trophée Yachine féminin

Hannah Hampton (Angleterre/Chelsea)

Trophée Cruyff masculin

Luis Enrique (Espagne/PSG)

Trophée Cruyff féminin

Sarina Wiegman (Pays-Bas/Equipe d’Angleterre)

Meilleur club masculin

PSG

Meilleur club féminin

Arsenal

Trophée Gerd Müller masculin

Viktor Gyökeres (Suède/Sporting Portugal-Arsenal)

Trophée Gerd Müller féminin

Ewa Pajor (Pologne/FC Barcelone)

Trophée Socrates

Fondation Xana