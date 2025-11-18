Ballon d’or africain 2025 : voici la liste de finalistes par catégories

Les finalistes de toutes les catégories du Ballon d'or africain 2025, dont la soirée aura lieu mercredi 19 novembre, ont été dévoilés ce dimanche.
Qui sera l’élu ? Ce dimanche, la Confédération africaine de football a dévoilé les finalistes de toutes les catégories du Ballon d’Or africain 2025 dont la cérémonie se tiendra à Rabat, au Maroc, ce mercredi 19 novembre.
Pour le titre de Joueur Africain de l’Année, on retrouve Mohamed Salah (Égypte / Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc / PSG) et Victor Osimhen (Nigeria / Galatasaray). D’autres catégories ont également été dévoilées : Gardien de l’Année, Joueur Interclubs de l’Année, Entraîneur de l’Année, Jeune Joueur de l’Année, Sélection Nationale de l’Année et Club de l’Année.
Au total, sept catégories masculines ont été confirmées, chacune présentant les trois meilleurs joueurs, entraîneurs ou équipes de l’année.
Les finalistes par catégorie
Ballon d’Or africain
Mohamed Salah (Égypte / Liverpool)
Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain)
Victor Osimhen (Nigeria / Galatasaray)
Gardien de l’Année
Munir Mohamedi (Maroc / RS Berkane)
Yassine Bounou (Maroc / Al Hilal)
Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)
Joueur Interclubs de l’Année
Fiston Mayele (RD Congo / Pyramids)
Mohamed Chibi (Maroc / Pyramids)
Oussama Lamlioui (Maroc / RS Berkane)
Entraîneur de l’Année
Bubista (Cap-Vert)
Mohamed Ouahbi (Maroc U20)
Walid Regragui (Maroc)
Jeune Joueur de l’Année
Abdellah Ouazane (Maroc / Ajax)
Othmane Maamma (Maroc / Watford)
Tylon Smith (Afrique du Sud / Queens Park Rangers)
Sélection Nationale de l’Année
Cap-Vert
Maroc
Maroc U20
Club de l’Année
Pyramids (Egypte)
RS Berkane (Maroc)
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)