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Ballon d’or africain 2025 : voici la liste de finalistes par catégories

La cérémonie a lieu ce mercredi à Rabat (Maroc). [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les finalistes de toutes les catégories du Ballon d'or africain 2025, dont la soirée aura lieu mercredi 19 novembre, ont été dévoilés ce dimanche.

Qui sera l’élu ? Ce dimanche, la Confédération africaine de football a dévoilé les finalistes de toutes les catégories du Ballon d’Or africain 2025 dont la cérémonie se tiendra à Rabat, au Maroc, ce mercredi 19 novembre.

Pour le titre de Joueur Africain de l’Année, on retrouve Mohamed Salah (Égypte / Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc / PSG) et Victor Osimhen (Nigeria / Galatasaray). D’autres catégories ont également été dévoilées : Gardien de l’Année, Joueur Interclubs de l’Année, Entraîneur de l’Année, Jeune Joueur de l’Année, Sélection Nationale de l’Année et Club de l’Année.

Au total, sept catégories masculines ont été confirmées, chacune présentant les trois meilleurs joueurs, entraîneurs ou équipes de l’année.

Les finalistes par catégorie

Ballon d’Or africain 

Mohamed Salah (Égypte / Liverpool)
Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain)
Victor Osimhen (Nigeria / Galatasaray)

Gardien de l’Année

Munir Mohamedi (Maroc / RS Berkane)
Yassine Bounou (Maroc / Al Hilal)
Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Joueur Interclubs de l’Année

Fiston Mayele (RD Congo / Pyramids)
Mohamed Chibi (Maroc / Pyramids)
Oussama Lamlioui (Maroc / RS Berkane)

Entraîneur de l’Année

Bubista (Cap-Vert)
Mohamed Ouahbi (Maroc U20)
Walid Regragui (Maroc)

Jeune Joueur de l’Année

Abdellah Ouazane (Maroc / Ajax)
Othmane Maamma (Maroc / Watford)
Tylon Smith (Afrique du Sud / Queens Park Rangers)

Sélection Nationale de l’Année

Cap-Vert
Maroc
Maroc U20

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Club de l’Année

Pyramids (Egypte)
RS Berkane (Maroc)
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

ballon d'orAfriqueFootball

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