OM-OL : Les images du caillassage depuis le bus de Lyon dévoilées (vidéo)

Au lendemain des incidents qui ont vu le bus de l’Olympique lyonnais être caillassé sur le chemin le menant au stade Vélodrome de Marseille quelques minutes avant OM-OL, le club rhodanien a partagé la vidéo de la caméra du car.

L'Olympique lyonnais a publié ce lundi soir la vidéo de la caméra accrochée à l'avant du bus de son équipe en marge du match contre l’OM, dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1.

On vous propose dans #OLNS des images exclusives de la caméra accrochée à l’avant du bus lyonnais hier soir





L’occasion de voir le trajet du bus vers le Vélodrome et les jets de projectile sur nos Gones





— Olympique Lyonnais (@OL) October 30, 2023

Sur les images, on voit notamment les premiers jets de projectiles en direction du véhicule dans les rues de Marseille.

ITT de 30 jours pour Fabio Grosso

Pour rappel, peu avant 19h, le car transportant les joueurs et le staff de l'OL arrive au carrefour des boulevards Sainte-Marguerite et Schloesing, à 300m du Stade Vélodrome, escorté par la police. Alors que le convoi est ralenti, plusieurs dizaines d'individus l'attaquent, lançant des projectiles divers et des pétards. Des cars transportant des supporters lyonnais seront également pris pour cible.

Une enquête pour violences volontaires en réunion avec préméditation a été ouverte après le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais avant le match, annulé. Fabio Grosso, l’entraîneur italien de l'OL s'est ainsi vu accorder une ITT (incapacité totale de travail) de 30 jours.

Une deuxième procédure concerne les cars des supporters lyonnais. Les services de police ont procédé à deux interpellations sur place. Un homme cagoulé a été interpellé pour avoir jeté une pierre sur le car lyonnais.