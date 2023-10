Rolex Paris Masters 2023 : Dates, TV, palmarès… tout savoir sur la nouvelle édition du célèbre tournoi de tennis

Le Rolex Paris Masters 2023 commence ce lundi 30 octobre à Paris. Les dates, le palmarès, les favoris… voici tout ce qu’il faut savoir de cette édition du grand tournoi de tennis de Paris.

Quand se déroule le Rolex Paris Masters ?

Neuvième et dernier Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se dispute du lundi 29 octobre au dimanche 5 novembre à l’Accor Arena de Bercy (12e).

Qui sont les favoris ?

Qui succèdera à Holger Rune au Rolex Paris Masters ? Le Danois avait réalisé une semaine parfaite en 2022 en battant notamment Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Felix Auger-Aliassime. Si Rune essaiera sans doute de reproduire la même performance, le Serbe et l’Espagnol seront grands favoris tout comme le Russe Daniil Medvedev. Côté tricolore, on suivra Gaël Monfils, Arthur Fils et Ugo Humbert.

Combien touche le vainqueur ?

Pour 2023, le prize money est en augmentation de 6,72%, passant à 5.779.335 d’euros. Dans le détail, 169.610 euros se destinent à la phase de qualification, 4.333.270 euros à l’épreuve du simple messieurs et 1.072.850 est réservé aux doubles.

Quel est le palmarès depuis 2010 ?

2022 : H. Rune

2021 : N. Djokovic

2020 : D. Medvedev

2019 : N. Djokovic

2018 : K. Khachanov

2017 : J. Sock

2016 : A. Murray

2015 : N. Djokovic

2014 : N. Djokovic

2013 : N. Djokovic

2012 : D. Ferrer

2011 : R. Federer

2010 : R. Soderling

Sur quelle chaîne TV le regarder ?

Le Paris Rolex Masters 2023 sera diffusée sur Eurosport. Les demi-finales et la finale seront retransmises en co-diffusion avec le groupe Canal.