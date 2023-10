NBA : James Harden va rejoindre les Los Angeles Clippers, Nicolas Batum à Philadelphie

Alors qu’il était en conflit avec les Sixers depuis plusieurs mois, James Harden a été transféré ce mardi 31 octobre aux Clippers. Un échange effectué avec le Français Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin et plusieurs tours de draft.

C’est désormais officiel ! James Harden va rejoindre les Los Angeles Clippers en quittant les Sixers avec qui il était en conflit depuis des mois. À 34 ans, l’arrière Américain a été échangé contre le Français Nicolas Batum, ainsi que les Américains Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin et plusieurs tours de draft.

Il s’agira de la cinquième franchise en quinze ans pour Harden. Après OKC de 2009 à 2012, il avait rejoint les Houston Rockets, (2012-2021). Aux Brooklyn Nets durant un an, 2021-2022, il avait rejoint les Philadelphia Sixers le 10 février 2022. Le joueur américain avait activé une option pour une dernière saison à près de 36 millions de dollars, soit 34 millions d’euros. Harden était libre de s’engager où il voulait l’été prochain.

Alors qu’il aura 35 ans le 14 décembre prochain, Nicolas Batum connaîtra donc une quatrième équipe de NBA en seize ans. De Portland (2008-2015) lors de ses débuts, le capitaine de l’Équipe de France avait ensuite pris le chemin des Hornets de Charlotte durant cinq ans (2015-2020).

BREAKING: The Philadelphia 76ers are trading James Harden and PJ Tucker to the Los Angeles Clippers for Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington and KJ Martin, and draft picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/4gwGJgrYUb

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 31, 2023