Real Madrid : pour quel joueur le club serait-il prêt à dépenser 60 millions d’euros pour le mercato d’hiver ?

En manque de solutions en défense centrale depuis la grave blessure d’Eder Militão en août dernier, le Real Madrid devrait se pencher sérieusement sur le dossier de Gonçalo Inacio, joueur du Sporting Lisbon.

Après la grave blessure d’Eder Militão, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche lors de la victoire du Real Madrid face à Bilbao le 12 août dernier, le club madrilène souhaite se renforcer en défense.

Bien que les Merengues puissent compter sur Antonio Rudiger, David Alaba ou encore Nacho Fernandez pour assurer la sécurité de la défense centrale, la Casa Blanca aurait ciblé le joueur du Sporting Portugal, Gonçalo Inacio (22 ans), pour pallier la longue absence d’Eder Militão. Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid devrait passer à l’action dès cet hiver et plus précisément à partir de janvier.

Pour cause, l’arrière-central portugais serait déjà ciblé par Liverpool et Manchester United. Par conséquent, les Madrilènes veulent s’assurer que le jeune Portugais ne leur échappe pas. Gonçalo Inacio est en effet sous contrat avec le Sporting Portugal jusqu’en 2027.

Sa clause s’élève, elle, à 60 millions d’euros. Le joueur avait prolongé son contrat l’été dernier avec son club, faisant augmenter par la même occasion sa clause libératoire de 15 millions d’euros.