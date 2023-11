MMA : provoqué par Baki, Cédric Doumbé officialise le combat

Ce dimanche, les réseaux sociaux se sont enflammés après un nouvel échange de piques entre Cédric Doumbé et Baki. Les deux combattants de MMA expliquent être prêts à accepter un combat l'un contre l'autre.

Ces deux-là ne se lâchent plus. Depuis plusieurs mois, Cédric Doumbé et Baki, deux combattants français de MMA, se cherchent sur les réseaux sociaux et lors de leurs interviews respectives. Ce dimanche, les deux hommes se sont de nouveau chambrés via leur compte X, annonçant être prêt à se battre prochainement.

BAKI pense que cédric doumbé est «surcoté»

Cette nouvelle embrouille est partie d'une interview de Baki pour la chaîne Youtube «Ça dit quoi». Au moment d'aborder le sujet Cédric Doumbé, Baki déclare : «Moi depuis toujours, j'ai dit que j'étais prêt pour ce combat. C'était de leur côté que ça ne voulait pas le faire. (...) Moi je ne pense pas qu'il va arriver au top du top. Moi, je le trouve surcoté personnellement. (...) En pieds-poings, il est très fort mais je trouve qu'en MMA il y a de la place». Il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux et provoquer une réponse du principal intéressé.

Doumbé : «mon nom n'a rien à faire avec le sien dans la même phrase»

Professionnel du trash-talking, Cédric Doumbé n'a pas pu s'empêcher de répondre à cette pique de son meilleur ennemi. L'ancien champion de Kick-boxing a posté sa réponse sur son compte X : «Fatiguant... Baki, Doumbe, Doumbe, Baki. Les frères, mon nom n'a rien à faire avec le sien dans la même phrase. C'est mon petit vous ne comprenez toujours pas. Après, quand je vais l'éteindre au 1er round comme votre Jordan qui était censé me faire boire la lutte on va dire «tu tapes que des enfants». Soit on fait le combat, je le corrige et on en finit, soit il s'agit de se taire et d'arrêter de gratter du buzz avec mon nom», a-t-il expliqué avant de mentionner le PFL pour leur demander d'organiser le combat.

Fatiguant …



Baki, Doumbe , Doumbe, Baki .



Les Frères, mon nom n’a rien à faire avec le sien dans la même phrase.



C’est mon petit vous comprenez toujours pas, après quand je vais l’éteindre au 1er round comme votre Jordan qui était censé me faire boire la lutte on va dire « tu… — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) November 5, 2023

Suite à ces tweets, Baki a lui aussi pris la parole sur son compte X : «Comme je l'ai toujours dit, je suis chaud. @PFLMMA posez l'argent», a-t-il écrit.

UN COMBAT AU PFL PROCHAINEMENT ?

Les deux combattants semblent donc prêts à accepter un combat pour se faire face au Professional Fighters League (PFL). Pourtant, le chemin avant que le combat ne devienne officiel reste long puisque les négociations ne semblent pas avoir débuté entre les différentes parties. Après le succès fou du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, un potentiel affrontement entre l'ancien kickboxer et le jeune prodige du MMA pourrait prendre des proportions encore plus folles, tant la hype semble grande. Rendez-vous en 2024 ? Tous les amateurs de MMA l'espèrent.