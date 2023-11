Ligue des champions : quelles équipes peuvent se qualifier pour les 8es de finale dès la 4e journée ?

Plusieurs équipes peuvent déjà se qualifier pour les 8es de finales de la Ligue des champions lors de la 4e journée de la phase de groupes, programmée ce mardi et ce mercredi.

La Ligue des champions entre dans une nouvelle phase. La 4e journée de la phase de groupes, programmée ce mardi et mercredi, marque le début des matchs retours. Et plusieurs équipes peuvent déjà décrocher les billets pour les 8es de finales. Au total, huit clubs ont la possibilité de valider leur qualification.

trois clubs qualifiés mardi et cinq mercredi ?

C’est le cas, dès ce mardi, de Manchester City et du RB Leipzig présents dans le groupe G. Auteur d’un sans-faute, avec trois victoires en autant de rencontres, les Citizens, tenants du titre, valideront leur ticket en cas de nouveau succès lors de la venue des Young Boys de Berne.

Deuxième derrière City, les Allemands de Leipzig seront également au rendez-vous des 8es de finale s’ils s’imposent face à l’Etoile Rouge de Belgrade et que les Young Boys de Berne ne battent pas Manchester City. Dans le groupe H, Barcelone, qui a également remporté ses trois premiers matchs, sera qualifié s’il ne perd pas sur la pelouse du Shakhtar Donetsk.

Mercredi, cinq clubs peuvent aussi se hisser en 8es de finale. A commencer par le Bayern Munich, en tête du groupe A avec trois succès. Le club allemand n’a besoin que d’un match nul lors de la venue de Galatasaray pour se qualifier. Tout comme le Real Madrid lors de la réception de Braga dans le groupe C.

Dans le groupe B, Arsenal doit battre Séville et espérer une victoire de Lens sur la pelouse du PSV Eindhoven pour revoir les 8es de finale. Enfin dans le groupe D, l’Inter Milan et le Real Sociedad peuvent filer au tour suivant s’ils battent respectivement le RB Salzbourg et Benfica.