«Pas besoin d’attendre» : Kylian Mbappé félicite Warren Zaïre-Emery pour sa première convocation en équipe de France

Alors que Warren Zaïre-Emery a été appelé pour la première fois, ce jeudi, en équipe de France, Kylian Mbappé a félicité son coéquipier au PSG pour cette convocation.

Coéquipiers au PSG et bientôt chez les Bleus. À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a été appelé pour la première fois en équipe de France, ce jeudi, pour les deux prochains matchs des Bleus face à Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre), en éliminatoires de l'Euro 2024. Et dans la foulée de sa convocation, Kylian Mbappé n’a pas manqué de félicité son jeune partenaire avec une story postée sur son compte Instagram.

«Pas besoin d’attendre, c’est maintenant. Félicitations», a écrit le capitaine des Bleus, accompagnant son message d’une photo de Warren Zaïre-Emery en tenue de l’équipe de France. Et le jeune milieu de terrain ne devrait pas être trop dépaysé chez les Bleus, car, en plus Kylian Mbappé, il sera également entouré de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Mais avant se retrouver, lundi, à Clairefontaine, les cinq Parisiens auront un déplacement important à négocier, ce samedi, à Reims pour la 12e journée de Ligue 1.