Italie : Rudi Garcia bientôt limogé par Naples ?

Alors que Naples a été battu, ce dimanche, à domicile par Empoli (0-1), Rudi Garcia apparaît de plus en plus fragilisé et pourrait bientôt être limogé par le club italien.

Ses heures à la tête de Naples sont comptées. Fragilisé depuis plusieurs semaines, Rudi Garcia est dans une position encore plus inconfortable après la défaite concédée à domicile face à Empoli, avant-dernier du championnat d’Italie (0-1).

plusieurs noms pour le remplacer

Un résultat qui n’a pas été du goût d’Aurelio De Laurentiis, qui aurait demandé des explications à l’entraîneur français. Et le président du club italien pourrait profiter de la trêve internationale pour limoger l’ancien coach de l’OM et l’OL.

D’autant que ce revers intervient quatre jours seulement après le match nul concédé en Ligue des champions, déjà sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona, contre l’Union Berlin (1-1), qui restait sur douze défaites consécutives. Et au classement, Naples, champion en titre, pointe à la 4e place à huit points de la Juventus Turin, en attendant le match de l’Inter Milan.

Cette situation, en plus du contenu proposé par les joueurs de Rudi Garcia, est loin de plaire aux dirigeants napolitains, qui lui chercheraient déjà un remplaçant. Alors que le nom d’Antonio Conte avait circulé ces dernières semaines, Igor Tudor, Fabio Cannavaro et Walter Mazzarri sont pressentis pour lui succéder sur le banc. La trêve risque, en tout cas, d’être très mouvementée du côté de Naples.