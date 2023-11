Rugby : après la mort de son fils, l'international fidjien Josua Tuisova touché par un nouveau deuil

Affecté par la mort de son fils durant la Coupe du monde de rugby, l’international fidjien Josua Tuisova, qui évolue au Racing 92, a eu la douleur de perdre sa mère, décédée en fin de semaine dernière.

La terrible loi des séries. Durant la dernière Coupe du monde de rugby, Josua Tuisova a été touché par la mort de son fils, survenue quelques heures seulement avant le match des Fidji contre la Géorgie (17-12). Âgé de 7 ans, l’enfant est décédé des suites d’une longue maladie.

ses coéquipiers ont porté un brassard noir

Moins de deux mois plus tard, l’international fidjien a été affecté par un nouveau deuil avec le décès de sa mère en fin de semaine dernière. Et le centre, qui vient de rejoindre le Racing 92, a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, qui ont tenu à lui rendre hommage et à porter un brassard noir, dimanche soir, lors de rencontre de la 6e journée de Top 14 à Toulon (défaite 31-26).

«Nous avions à cœur pour Josua Tuisova de tout donner sur le terrain, il a perdu sa maman malheureusement et nous avons joué pour lui ce soir (dimanche). Quand c’était dur, nous avons pensé très fort à lui et je crois que ce point (de bonus défensif), c’est grâce à lui», a confié Henry Chavancy au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre.

En plein deuil, Josua Tuisova est actuellement en convalescence et va devoir patienter avant de renouer avec la compétition. Gravement blessé au genou gauche lors du quart de finale perdu contre l’Angleterre (24-30), il a été opéré et va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois.