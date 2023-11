«Je bats tout le monde» : la nouvelle sortie provocatrice de Cédric Doumbé (vidéo)

Cédric Doumbé, combattant MMA du PFL, a de nouveau fait parler de lui avec une vidéo provocatrice sur ses réseaux sociaux.

Il manie le trashtalking à merveille. Cédric Doumbé, combattant phare de MMA et de l’organisation américaine du PFL, a confié qu’il pouvait battre n’importe qui et même Benoît Saint-Denis, auteur d’une sublime victoire à l’UFC ce week-end.

«Mais en fait je vais vous expliquer, après vous allez arrêter de me poser des questions. Benoît Saint Denis, je l’aime bien, on lui souhaite le meilleur, qu’Allah le guide. Maintenant, moi je bats tout le monde, donc arrêtez de me dire 'Benoît Saint Denis, Baki…', je bats tout le monde. Comme ça au moins vous n’avez pas besoin de me poser des questions. Maintenant, ce sont mes amis. Benoît Saint Denis, c’est mon ami. C'est mon compatriote plus précisément, donc il n’y a pas à savoir si je le bats ou pas. Ce n’est pas la même discipline, lui il fait du MMA, moi je tape des gens pour vivre», a-t-il expliqué dans une vidéo qui a été longuement partagée sur les réseaux sociaux.

Cédric Doumbe pense qu’il éteint Benoit Saint Denis pic.twitter.com/Pl2JVBHgsP — ARENA (@MMArena_) November 15, 2023

A 31 ans, l’ancien kickboxeur, multiple champion du Glory, est passé en MMA et compte bien gravir les échelons pour aller s’offrir une ceinture dans les octogones. Et il ne cesse de le répéter, il est prêt à combattre tout le monde pour y parvenir.

En tout cas, il y a très peu de chance que Cédric Doumbé affronte Benoît Saint-Denis un jour. En revanche, la confrontation contre Baki, alias Baysangur Chamsoudinov, qui combat ce vendredi 17 novembre à l’ARES, pourrait avoir lieu prochainement si le PFL décide de l’organiser chez les Welterweight.