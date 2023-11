NBA : le triste record battu par Victor Wembanyama et les Spurs

Avec une nouvelle défaite enregistrée à Oklahoma (123-87) dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont battu un triste record dans l’histoire de la franchise texane en NBA.

Tristement historique. Largement battus sur le parquet du Thunder d’OKC (123-87), Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont fait tomber un record datant de 1990.

En effet, avec ce 8e revers en 11 matchs disputés, les Texans ont concédé leur troisième défaite de plus de 30 points cette saison (123-83 contre les Los Angeles Clippers le 30 octobre, 152-111 le 7 novembre face aux Indiana Pacers). C’est la première fois qu’une équipe reçoit autant de gifles sur ses 11 premiers matchs depuis les Denver Nuggets en 1990, il y a 33 ans, comme le révèle BeBasket.

Gregg Popovich très énervé

«Je sais que c’est une jeune équipe, mais deux choses sont inexcusables, a lâché Gregg Popovich, le manager des Spurs. Vous devez avoir une réaction quand vous vous faites botter le cul, et vous devez comprendre qu’un match dure 48 minutes. L’indiscipline me dérange et me déçoit.»

«Wemby», numéro un de la Draft 2023, s’est montré particulièrement maladroit : 8 points à 4 sur 15 au tir, 14 rebonds et 2 contres. «Il y a beaucoup d'ajustements à faire, a confié le prodige français. Ça va être un projet à long-terme. On est en train d’expérimenter des choses, mais la façon dont j’aime jouer, c’est quand on gagne.»