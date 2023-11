Côte d'Ivoire – Seychelles : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match des éliminatoires du Mondial 2026 ?

La Côte d’Ivoire reçoit les Seychelles ce vendredi 17 novembre pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match.

Hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024), la Côte d’Ivoire affronte les Seychelles, considérés comme l’équipe la plus faible de sa poule, ce vendredi avec l’objectif de bien lancer sa campagne pour la quête d’un billet pour le Mondial 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Une rencontre qui pourra être suivi gratuitement sur la plateforme FIFA+ mais aussi sur L’Équipe live à partir de 20h (heure française).

Programme TV

Côte d'Ivoire – Seychelles

Éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Vendredi 17 novembre

20 heures L'Équipe TV Live