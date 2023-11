Adam Johnson : le joueur de hockey qui avait eu la gorge tranchée en plein match, prévoyait de se fiancer

Le joueur de hockey sur glace Adam Johnson avait prévu de demander sa compagne en mariage avant son décès tragique survenu après avoir eu la gorge tranchée en plein match le 28 octobre dernier.

Adam Johnson, le joueur de hockey décédé le 28 octobre 2023 après avoir eu la gorge tranchée par la lame d’un patin lors d’un match en Angleterre, avait prévu de faire sa demande en mariage quelques jours après la rencontre, d’après les révélations du média américain USA Today.

Ryan Wolfe, sa petite amie depuis plus de trois ans, a découvert dans leur appartement une bague achetée par le défunt.

«Nous étions tous très excités parce que nous nous réjouissions de leur avenir. Il n’avait pas eu l’occasion de lui faire sa demande, et puis… le drame est arrivé», a confirmé sa tante à une chaîne d'information locale du Minnesota.

«L’amour de sa vie»

Lors des funérailles du sportif dans sa ville natale d'Hibbing, dans le Minnesota, sa petite amie a évoqué cette demande en mariage en se présentant comme sa «fiancée» dans l'éloge funèbre de «l’amour de sa vie».

«Je veux que tu saches à quel point je t'aime et je t'adore. Tu as été d'un soutien et d'une gentillesse incroyables avec moi depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, et je n'aurais pas pu être plus reconnaissante pour cela» a-t-elle déclaré dans un texte émouvant.

Présente à l’Utilita Arena lors du tragique événement, la jeune femme de 24 ans s'était précipitée sur la glace pour être au côté de Johnson et prier pour lui, alors que les secours tentaient de le sauver.

Le joueur à l'origine de son décès a été arrêté mardi en Angleterre pour «homicide involontaire».