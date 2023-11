NBA : le premier maillot de Victor Wembanyama avec les Spurs vendu pour un montant record

Le premier maillot porté en NBA par Victor Wembanyama avec les Spurs de San Antonio a été vendu, la nuit dernière, aux enchères pour une somme record de 700.000 euros.

Une preuve de plus de l’énorme engouement autour du prodige français. Moins d’un mois après ses grands débuts en NBA, le 25 octobre dernier, face à Dallas (défaite 126-119), le premier maillot porté par Victor Wembanyama avec les Spurs de San Antonio a trouvé preneur, la nuit dernière, lors d’une vente aux enchères organisée par Sotheby’s à un prix exorbitant. Si la célèbre maison de vente avait estimé sa valeur entre 75.000 et 110.000 euros, la tunique de «Wemby» floquée de son n°1 est parti pour 700.000 euros. Une somme plus de sept fois supérieur au montant attendu. Et bien loin des 55.000 euros déboursés pour un de ses maillots portés en Summer League avant le début de la saison.

Two hours left to bid in the first official @NBA game-worn auction at Sotheby's! Don't miss your chance to bid: https://t.co/UtC8z1ddFU pic.twitter.com/rqc6JTeyWi — Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2023

Il s’agit tout simplement d’un montant record pour un maillot rookie d’un joueur encore en activité. Et alors que cette vente aux enchères, de plus de 60 maillots de stars de la NBA, comptait 176 enchérisseurs répartis dans 14 pays, avec une moyenne de 24 enchères par lot, le maillot de Victor Wembanyama a fait l’objet à lui seul de 62 offres et d’une lutte acharnée de plus treize minutes. Dans cette vente aux enchères, le maillot de Victor Wembanyama a très largement devancé deux tuniques des Lakers de LeBron James, vendues respectivement 46.000 euros et 37.000 euros.

Au total, la vente a rapporté 1,1 million d’euros dont plus de 63% proviennent uniquement du maillot de Victor Wembanyama, dont l’image ne pâtit pas du démarrage laborieux de Spurs, qui restent sur 9 défaites consécutives et pointent à la dernière place de la Conférence Ouest. Et la franchise texane, qui affronte à nouveau les Clippers cette nuit, compte sur le Français pour se relancer et mettre un terme à cette série de revers.