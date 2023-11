WEC : Valentino Rossi va disputer le championnat du monde d'endurance en 2024

Valentino Rossi, légende de la moto désormais pilote automobile, va rejoindre le WEC, le Championnat du monde d'endurance à partir de 2024, ont annoncé les organisateurs ce lundi.

Un nouveau grand nom. La légende italienne de la course moto, reconvertie depuis 2022 en pilote automobile, va rejoindre en 2024 le Championnat du monde d'endurance auto dans la nouvelle catégorie LMGT3, selon une première liste des participants publiée lundi par les organisateurs. Il intègre l'écurie belge WRT.

Septuple champion du monde de MotoGP, «The Doctor» (44 ans) pilotera l'une des 18 voitures engagées dans la nouvelle catégorie LMGT3, qui remplace la catégorie LMGTE Am (voitures pilotées par des amateurs associés à des professionnels). Valentino Rossi sera évidemment de la partie aux 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin prochains. L'an dernier, il s'était d’ailleurs imposé en Sarthe dans une course support des 24 Heures du Mans, sa première victoire en championnat au volant d'une GT. L'identité de ses deux coéquipiers pour 2024 n'est pour l'instant pas encore connue.

Kubica, Schumacher…

Autre nom annoncé lundi, celui du Polonais Robert Kubica attendu en catégorie reine Hypercar. L'ancien pilote de Formule 1, sacré champion du monde 2023 en catégorie inférieure LMP2 (qui disparaît cette saison), sera au volant d'une Ferrari privée.

Déjà annoncé par son équipe, l'Allemand Mick Schumacher, fils de l'ancienne star de la F1 Michael, fera ses débuts en endurance dans sa catégorie reine comme titulaire avec Alpine, qui sera face à une concurrence très variée et surtout très relevée.

En effet, le constructeur français affrontera de nombreux grands constructeurs qui ont rejoint ou vont rejoindre comme elle la catégorie Hypercar, à l'image de Ferrari, revenu en 2023, ou de Lamborghini et BMW, aussi attendus l'an prochain.

Au total, 14 constructeurs participeront au championnat (dont neuf en Hypercar), un record dans l'histoire du WEC.