Euro 2024 : quelles sont les six têtes de série pour le tirage au sort ?

Six nations seront têtes de série lors du tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024, qui sera effectué ce samedi 2 décembre à Hambourg (Allemagne).

C’est un avantage non négligeable. Les 24 nations qualifiées pour l’Euro 2024, organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet) connaîtront leur groupe lors du tirage au sort de la phase des poules, qui sera effectué, ce samedi 2 décembre (18h), à Hambourg. Et alors qu'elles seront réparties en six groupes de 4, six pays auront le privilège d'être tête de série et de figurer dans le premier chapeau.

C'est le cas de l’Allemagne, qui est tête de série en tant que pays hôte. Les Allemands sont également assurés d’être dans le groupe A et de disputer le match d’ouverture, prévu le vendredi 14 juin, à l’Allianz Arena de Munich.

Les cinq autres sélections à bénéficier de ce statut sont la France, le Portugal, la Belgique, l’Angleterre et l’Espagne, qui sont les cinq meilleurs premiers des éliminatoires. Ces six nations sont donc certaines de ne pas se retrouver dans le même groupe.

Si elles devraient bénéficier d’un groupe abordable, elles pourraient tout de même hériter d’équipes dangereuses avec le Danemark, les Pays-Bas, la Croatie ou encore l’Italie qui sont présents dans les trois autres chapeaux.

Les six têtes de série

- Allemagne



- Portugal



- France



- Espagne



- Angleterre



- Belgique