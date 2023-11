Ligue 1 : Mehdi Benatia débarque à l’OM, un nouveau rôle pour Jean-Pierre Papin

Attendu depuis plusieurs semaines, l’ancien défenseur marocain Mehdi Benatia va intégrer l’organigramme de l’OM comme conseiller sportif, alors que Jean-Pierre Papin sera désormais en charge de l’équipe réserve.

Du changement dans l’organigramme de l’OM. Aperçu à Strasbourg, le week-end, lors du match nul de l’OM en Alsace (1-1), Mehdi Benatia a été officiellement nommé, ce jeudi, conseiller sportif du club olympien. Formé à Marseille, l’ancien défenseur marocain (36 ans), passé par l’AS Roma, le Bayern Munich ou encore la Juventus Turin, remplace David Friio, qui a rejoint Lyon.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2023

Il sera notamment chargé d’apporter «son vécu et sa connaissance du football moderne». En collaboration étroite avec le président Pablo Longoria et le directeur général Stéphane Tessier, il devra également apporter «son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents», a indiqué le club phocéen dans un communiqué.

Il aura ainsi un rôle dans le recrutement de l’OM. D’autant qu’il «participera également à des missions de détection et de scouting, en lien avec Roberto Malfitano», qui a été promu responsable du scouting de l’équipe professionnelle. Et ce ne sont pas les seuls changements puisque Jean-Pierre Papin s’est vu attribuer un nouveau rôle.

Après avoir fait son retour il y a un an comme ambassadeur du club, l’ancien attaquant a été nommé entraîneur de l’équipe réserve à la place de Fabrice Vandeputte, tout en conservant ses fonctions d’ambassadeur. «Lauréat du Ballon d’or sous le maillot de l’OM en 1991, ‘JPP’ partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes», a écrit le club phocéen.

Ces annonces ont été faites avant la réception de l’Ajax Amsterdam, ce jeudi soir, en Ligue Europa et de Rennes, dimanche soir, lors de la 14e journée de Ligue 1.